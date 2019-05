Basket: U16, l'Eteila fa bottino a spese del Venaria

Importante (anche per il morale) vittoria fuori casa per l’Under 16 dell'Eteila Basket. I giovani aostani hanno sfidato e sconfitto gli avversari del Venaria per 64 a 47 in un match serrato e, come dimostrano i parziali, giocato a viso aperto da entrambe le formazioni.

I parziali: primo quarto 19 a 11; secondo quarto 11 a 21; terzo quarto 9 a 19 e ultimo quarto 8 a 13.

Formazione Eteila e referti: Bartoszek 25 punti, D'Aquino 2 punti, Torchio 10 punti, Giunti 8 punti, Regruto 4 punti, Moro 2 punti, Bechini 6 punti, Bragardo 3 punti, Vallino 4 punti, Gallo.