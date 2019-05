Rugby: Poule serie C, lo Stade batte il Cus Torino e punta al vertice

Vince in rimonta per 22 a 19 lo Stade Valdotain sul Cus Torino, ed è un successo importantissino perchè garantisce la salvezza ai gialloneri impegnati nella Poule passaggio della serie C.

Inizio negativo di Gontier e compagni, riscattato da un secondo tempo giocato con grinta rabbiosa e intelligenza tattica. In evidenza Duc e Nato ma è stata tutta la squadra capace a riprendere in mano le redini del gioco quando per i piemontesi sembrava fatta. Domenica 14 aprile trasferta a Imperia contro l'Union Riviera.



Formazione Stade Valdotain: Gontier M., Gontier S., Frazzetta S., Henriod, Lallinaj, Cortinovis, Tavella, Frazzetta R., Santoro, Anselmet, Pina Barros, Duc, Nato, Drago, Carlino.