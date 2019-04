Equitazione: Ottima Cassandra Bionaz vince al Progetto Sport Fise

Uscita fuori porta per il Circolo ippico SIV che nel week end è stato impegnato nel Concorso B0* di salto ostacoli all'Horse Bridge di None dove si è svolto anche il Progetto Sport Fise.

L’amazzone Cassandra Bionaz in sella a Ziranda H ha raccolta una bella vittoria nel livello 2, H110 senior a fasi consecutive, e un 8° posto in livello 3 H115 senior sempre a fasi consecutive. Quattro invece le penalità per Giada Palama' su Ultima De Sohan nel percorso base sia in livello 1 junior 100 stile-fasi consecutive che nel livello 2 H110 stile-fasi consecutive.

Domenica 7 aprile ottimo percorso netto e ancora una vittoria per Cassandra Bionaz e Ziranda H in livello 2 senior H110 a tempo, mentre chiudono con 8 penalità in livello 3 senior H115 a tempo. Quattro penalità per Giada Palama' in livello 1 junior H100 a tempo.

Nell’endurance invece l’ASD Equi.libres du Mont Blanc ha preso parte a Castelletto di Leno (BS), alla 2° tappa del Campionato Endurance Lombardia. Buona la prestazione di Martina Pisano in sella a Amh Hassan, binomio che ha debuttato nella CEN B (90 Km). La giovane amazzone che ha chiuso la gara è arrivata 22esima su 34 partenti di cui 9 eliminati.