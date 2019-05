Tor des Géants: Più di 2000 atleti al via, 76 nazioni

Dieci anni lungo i sentieri della Valle d’Aosta, 330 km sulle Alte Vie numero 1 e 2 che, quest’anno, si fanno in quattro.

I numeri che accompagnano il decennale del Tor des Géants® danno conto di una manifestazione che, nei giorni tra il 6 ed il 14 settembre 2019, vedrà in marcia più di 2000 trail runners.

Sono per la precisione attualmente 2037 – a cui andranno poi aggiunti wild card e top runners – gli atleti iscritti alle quattro gare: Tor des Glaciers, TOR30 – Passage au Malatrà e TOR130 – Tot Dret hanno raggiunto il numero massimo di partecipanti (100 per il primo, 500 per gli altri due), mentre sono 931 quelli del Tor des Géants®. Il totale dei pre-iscritti ai due TOR più lunghi è di 2472, a cui vanno aggiunti i 1006 degli altri.

Saranno rappresentate 76 nazioni diverse, con i runners che in 190 ore percorreranno, in tutto, 940 km di strada per un dislivello complessivo di 70.300 metri. Più di 2000 atleti al via, 76 nazioni: TOR X, i numeri del decennale