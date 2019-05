Ginnastica: Una super-Gym al Palaginnastica di Torino

Una Super-Gym torna a casa da Torino, in questo fine settimana, con una vittoria, un secondo e un terzo posto conquistati. Sabato 6 aprile, al “Palaginnastica”, erano infatti in programma due competizioni: il “Campionato di serie D” a squadre di Eccellenza per l’artistica femminile e la 1° prova del “Campionato individuale Silver” di artistica maschile.

Nella gara femminile era in palio il titolo regionale Piemonte/Valle d’Aosta a squadre e le ginnaste della Gym, Chiara Addario, Alessia Parini, Christine Pellu e Aurora Vidi, hanno portato a casa il titolo, per la seconda volta nella storia della società, con una gara di alto livello a tutti gli attrezzi, trave, parallele, volteggio, corpo libero, che ha permesso loro di bissare il successo della 1° prova, salendo ancora sul gradino più alto del podio.

Nella stessa giornata di sabato, la Gym ha fatto scendere in pedana 5 ginnasti, tra Allievi e Junior. Anche in questo caso non sono mancate le soddisfazioni, con un secondo, un terzo e due quarti posti conquistati. Gli attrezzi che i ginnasti hanno dovuto affrontare, a seconda della categoria, sono stati le parallele, il volteggio, il corpo libero, la sbarra e gli anelli.

Nel livello tecnico LA, categoria “Allievi1”, Jacopo Favre ha conquistato un buon 8° posto. Nel livello LB, Samuel Zilio è giunto 9° nella categoria “Allievi3”, mentre Simone Jorioz è giunto ai piedi del podio, in 4° posizione, tra gli “Junior1”. Infine, nel livello tecnico LC sono arrivati i risultati di eccellenza per la Gym, con il 3° posto di Massimo Marzenta tra gli “Allievi3”, il 2° posto di Matteo Figliuzzi tra gli “Junior1” e il 4° di Federico Zaccuri tra gli “Junior2”.

Ad accompagnare in campo gara ginnaste e ginnasti della Gym c’erano le tecniche Gabriella Boaretto, Ramona Feo e Pamela Vacchiero.