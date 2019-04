Ciclismo: “Ivrea in rosa”: due mesi dedicati al ciclismo in attesa del Giro

La tappa che partirà da Ivrea e porterà i girini fino a Como è, con i suoi 237 km, la più lunga del Giro 2019. E’ classificata con quattro stelle di difficoltà, su un massimo di cinque, sia perché giungerà dopo due impegnative frazioni di montagna, sia perché, dopo 160 km prevalentemente di pianura, nel finale proporrà le salite del percorso classico del Giro di Lombardia: il Ghisallo, la Colma di Sormano (senza Muro), Civiglio e San Fermo.

Prima del 26 maggio, un ricco calendario di appuntamenti imperniati sul tema del ciclismo, declinato in varie forme, dalla cultura al divertimento, dallo sport alla medicina, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione a 360 gradi e far crescere l’attesa per un appuntamento che non è esagerato definire “storico”.

LE DICHIARAZIONI

“E’ una grande opportunità per la nostra città e per gli appassionati – ha detto il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli – sei anni fa abbiamo vissuto le emozioni dell’arrivo di tappa, sicuramente più spettacolare dal punto di vista mediatico, ma la partenza ci consentirà di vivere con più calma e attenzione un momento coinvolgente coma la partenza. Sarà possibile osservare i ciclisti nelle ultime fasi di preparazione, studiare le biciclette e il lavoro dei meccanici. Ma, soprattutto, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere, da qui al 26 maggio, tutta la cittadinanza per fare in modo che il Giro diventi occasione per vivere appieno la nostra città e condividere un’emozione unica”.

Il Presidente del Comitato Promotore Giro d’Italia Ivrea 2019, Luigi Sergio Ricca: “Questo evento dà continuità a un discorso che prosegue da anni, che vogliamo dedicare a tutti gli appassionati, da chi pedala quotidianamente a chi si lancia in imprese più impegnative, fino a coloro che lavorano affinché le generazioni più giovani possano avvicinarsi a questo sport. Su questa spinta abbiamo deciso di impegnarci ancora una volta per permettere a Ivrea di fruire di un palcoscenico, quello del Giro d’Italia, al quale guarda tutto il mondo; un’opportunità favolosa per presentare il nostro territorio e le sue eccellenze”.

Luciano Debernardi, vicepresidente Comitato Promotore Giro d’Italia Ivrea 2019, ha illustrato gli appuntamenti sportivi inseriti nel programma di Ivrea In Rosa: “Ci sarà spazio per le famiglie, ma anche per chi è pronto ad affrontare sfide più impegnative: il Biciscuola Day sarà una passeggiata in città, mentre in occasione del "Giro di Paola" i più arditi potranno affrontare l’intera tappa, fino a Como. Anche gli appuntamenti con il ciclismo d’epoca uniscono la performance atletica al piacere di condividere qualche ora su un territorio, il nostro, che merita di essere gustato con la calma che la pedalata consente”.