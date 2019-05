Il Tour Trail dona 2.700 euro all’Angsa Valle d'Aosta

Il Tour Trail Valle d’Aosta strizza l’occhio ai più deboli e alla beneficenza. Martedì sera, alla Cittadella dei Giovani di Aosta, poco prima della proiezione del film X-Y di Morgan Matthew, organizzata in occasione della giornata mondiale dell’Autismo, i vertici del circuito di trail hanno consegnato un assegno del valore di 2700 euro all’Associazione Valdostana Autismo.

Una somma che servirà per le attività istituzionali dellAngsa Valle d’Aosta, per l’acquisto di test da fornire alla struttura dipartimentale neuropsichiatria infantile dell’ospedale Beauregard di Aosta e più in generale per fornire assistenza a famiglie ed educatori.