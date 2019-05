Trail: Tutto pronto per Traverse

Sabato 6 aprile ad Arnad si svolgerà il Traverse trail, gara di 22 chilometri che presenta un dislivello positivo di 1.800 metri. Le iscrizioni hanno superato quota 200 e gli organizzatori ne attendono altri nelle prossime ore, anche grazie alle previsioni meteo che annunciano bel tempo.

Tra gli uomini si tornerà ad assistere al duello tra i due Brunod, nello specifico tra l’esperto Dennis e il giovane Mathieu che è in continua crescita. Saranno loro i due grandi favoriti per il successo finale. In griglia anche Erik Bocchicchio, Nadir Vuillermoz e tanti altri probabili protagonisti. Interessante anche la prova femminile con Gloriana Pellissier, Marcella Pont, Enrica Perico, Sonia Locatelli e Sonia Glarey, pronte a lottare per il podio.