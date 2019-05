Sport invernali: Gran Finale 2019, tutti gli appuntamenti con i campioni della FISI a Prowinter e in Val Senales

Si avvicina la settimana conclusiva per la stagione 2018/2019 per la Federazione Italiana Sport Invernali, settimana che sarà caratterizzata dagli appuntamenti celebrativi di Bolzano, presso la fiera Prowinter, e della Val Senales.

Sfileranno a Bolzano tutti gli atleti medagliati nella stagione che sta per finire, oltre ai giovani che si sono espressi ai massimi livelli nelle competizioni juniores. Premi anche per i vincitori del GP Italia, che sta per concludersi. Il giorno delle premiazioni sarà giovedì 11 aprile a partire dalle 14.30, ma il Presidente Roda prenderà parte anche all'inaugurazione del 9 aprile.

In Val Senales arriveranno i giovani campioni d'Italia di tutte le discipline per raccogliere il premio per la loro stagione direttamente dai campioni più blasonati della squadre di Coppa del mondo. Saranno premiati anche i vincitori del Criterium Cuccioli, in programma per il 6 e 7 aprile a Sestriere. La giornata clou per la FISI sarà sabato 13 aprile, quando, alle 17, si terrà la premiazione ufficiale ai 3.300 metri del rifugio Grawand.

Già il giorno precedente, i tecnici azzurri presenzieranno all'Innovation Day, organizzato sul ghiacciaio, mentre il sabato sulle piste di Senales scieranno alcuni atleti top della Federazione.

Ma ecco il programma completo del Gran Finale FISI 2019:



PROWINTER - BOLZANO, 11 aprile



martedì 9 aprile - inaugurazione Fiera - ore 11, Prowinter forum

martedì 9 aprile - premiazione atleti CS Carabinieri - ore 15, Prowinter forum

giovedì 11 aprile - presentazione Nazionale skiroll - ore 10.30, Prowinter Forum

giovedì 11 aprile – ore 14.15, Prowinter Forum - Premiazione progetto Donors (Fondazione Cortina 2021)

giovedì 11 aprile - ore 14.30, Prowinter Forum - FISI Award: premiazioni atleti medagliati Mondiali senior tutte le discipline e Mondiali junior tutte le discipline e GP Italia



GRAN FINALE - VAL SENALES, 12-13 aprile



venerdì 12 - Innovation Day sul ghiacciaio (organizzazione Senales)

sabato 13 mattina - dalle 9 - 'Io scio giovane' - sciata libera con i giovani campioni FISI

sabato 13 ore 11 - gara gigante “Giogo Alto” (organizzazione Senales)

sabato 13 ore 14.30 - premiazioni gigante presso rifugio Grawand

sabato 13 - dalle 17 premiazioni - Campioni italiani categorie Allievi e Ragazzi e Criterium Cuccioli - rifugio Grawand