Sci: A Valtournenche tutto pronto per la 10^ edizione della Reine blanche

Le abbondanti nevicate di ieri ed oggi, circa mezzo metro caduta a Cervinia e un 1,2 metri a 2.900 m slm, rendono ancora più interessante l'appuntamento con la "Reine Blanche", il gigantone amatoriale a squadre che si corre questo sabato, 6 aprile, sulle piste di Valtournenche. La gara, assolutamente non competitiva (sono vietate tutine e sci da gara) prevede due categorie di squadre, quella "agonistica" e quella "familiare", nelle quali sono ammessi anche i bambini.

Quest'anno dato l'ottimo innevamento, è confermato il "classico" tracciato di 11 chilometri di discesa, dal Colle di Cime Bianche a Plan de la Glaea (piazzale telecabina) con i due consueti traguardi: quello cronometrico da Cime Bianche alla diagonale del Pistone e quello "goliardico" a Plan de la Glaea. Si arriva quindi sino in Valtournenche paese, con il traguardo fissato alla fine del Pistone, alla partenza della telecabina che da Valtournenche porta a "Salette".

Il regolamento di gara prevede una classifica a tempo per le squadre agonistiche, mentre per quelle familiari nessun cronometraggio, ma l'obbligo di tagliare il traguardo "goliardico" per essere inserite nell'elenco dei team partecipanti.

Sabato, in omaggio alla "Reine Blanche", è previsto uno speciale skipass giornaliero per tutti ad un prezzo promozionale di € 20,00, valido sul comprensorio di Valtournenche. Per gli iscritti alla gara l'organizzazione ha previsto inoltre un pranzo gratuito presso il Palatenda, offerto dai bar e ristoranti sulle piste di Valtournenche (Lo Baracon Dou Téne, la Roisette, le Moulin, la Motta, Chez Gabriel e Willy Bar). Per tutti gli altri, amici, sostenitori simpatizzanti o semplici golosi, il costo è invece di € 12,00.