Sci alpino: Collomb prima, Rollet terza nello Slalom Ragazzi del Pinocchio

Ultima giornata delle finali nazionali del Pinocchio Sci all’Abetone (Pistoia), con la disputa dello Slalom Allievi (Stadio Slalom) e Ragazzi (Zeno Colò – 3). Ed è proprio la pista dedicata al pistoiese, campione olimpico, mondiale e primatista del Kl, che incorona Giorgia Collomb seguita, al terzo posto da Francine Rollet.

Categoria Ragazzi * Successo in rimonta per Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’32”92), primo anno in categoria, che precede la figlia d’arte, anche lei nata nel 2006, la valsusina di Oulz, Lara Colturi (1’33”18) e la portacolori dello Sc Chamolé, Francine Rollet (1’34”96). In 24° posizione Aline Gerard (Sc Aosta; 1’39”01). In campo maschile, vittoria del trentino Sebastiano Zorzi (1’30”62) davanti al comasco Enrico Scacchi (1’30”94) e al novarese di Borgomanero, Matteo Vaglio (1’31”68). Buon settimo posto di Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’32”01), unico atleta degli Sci club valdostani a completare le due manche.

Categoria Allievi * Gradino alto del podio alla bresciana Ludovica Loda (1’36”20) seguita dalla torinese Martina Banchi (1’37”53) e dalla romana, tesserata a Roma, Francesca Carolli (1’37”57). In 11° posizione Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB ;1’39”31); 24° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’42”07). Nei maschi, vittoria del cuneese di Limone Piemonte, Edoardo Saracco (1’37”04) a precedere il padovano Stefano Pizzato (1’38”10) e il parmense Alberto Cellie (1’38”17). Al 14° posto Filippo Segala (Sc Chamolé; 1’39”53); 24° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’41”51).