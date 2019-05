Ginnastica: La ritmica della Gym in gran splovero a Saluzzo

La vittoria di Giorgia Lucarelli con il quarto posto di Federica De Girolamo (cliccare sulla foto per avviare la gallery)

A Saluzzo, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, si sono svolte due competizioni di ginnastica ritmica a cui ha partecipato la Gym-Aosta: 7 ginnaste hanno gareggiato nella 1° prova individuale “Silver” per i livelli tecnici LD ed LE, mentre 2 ginnaste sono scese in pedana nella 1° prova individuale “Gold”. E i risultati per la Gym sono stati davvero straordinari, con 2 vittorie e 3 secondi posti.

Nel livello LD, Meredith Perrier (palla e cerchio) e Federica Marinone (clavette e cerchio) si sono classificate rispettivamente in 9° e in 10° posizione, entrambe per la categoria “Junior1”.

Nel livello LE, Ginevra Vittone (palla, cerchio e nastro) è giunta splendida 2° nelle “Junior1”, mentre la compagna Giada Antonacci (cerchio, clavette e fune) non è stata da meno tra le “Junior2”, anche lei 2° classificata. Le due vittorie di giornata sono però arrivate, nelle “Junior3” grazie a Giulia Masoni (palla, cerchio e clavette) e nelle “Senior2” per merito di Giorgia Lucarelli (palla, cerchio e nastro); nella stessa categoria, Federica De Girolamo (palla, cerchio e clavette) è giunta ai piedi del podio, in 4° posizione.

Sempre a Saluzzo, si è svolta anche la gara “Gold”, con Ginevra Pascarella, giovanissima ginnasta del 2010 alla sua prima esperienza nel programma di alta specializzazione, che si è splendidamente piazzata al 4° posto con 2 esercizi, uno al corpo libero e uno alla fune.

Nella categoria “Senior”, invece, è scesa in pedana Alessia Toscano (quest’anno tesserata per la Ritmica Piemonte), che si è classificata, confermando il suo valore assoluto, in 2° posizione con un esercizio al cerchio e uno alla palla.