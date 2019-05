Ciclismo: Balestrini e Neyroz buoni protagonisti a Dogliani

Doppietta del Team Giorgi, domenica 31 marzo, nel 3° Trofeo Fag ArtiGrafiche – 2° Coppa Città di Dogliani, corsa su strada organizzata dalla Rostese Rodman, nella cittadina cuneese di Dogliani, dove Matteo Balestrini e Federico Neyroz hanno conquistato un buon piazzamento.

Tracciato di 98 km con 99 Juniores al via, la corsa vive sulla fuga immediata di Mathias Vacek e Alessio Martinelli (Team Giorgi) e Francesco Galimberti (Energy Team); alle loro spalle, si gettano all’inseguimento in cinque, ma non riesco a chiudere il ‘buco’. A poco più di un minuto, il resto del gruppo, che comprende Matteo Balestrini e Federico Neyroz, da quest’anno tesserato con la società multipla Madonna di Campagna – Orange Bike Team.

I tre di testa si contendono la vittoria in volata e, a spuntarla è Mathias Vacek (Team Giorgi), al traguardo in 2h 20’00”, alla media di 42 km orari; sulla linea d’arrivo precede il compagno di squadra Alessio Martinelli e, terzo, Francesco Galimberti. A 32” chiudono i cinque inseguitori e, a 1’32” dalla testa della corsa, con Matteo Balestrini che termina in 22° posizione e Federico Neyroz è 39°.