Basket: Serie D, lo Chez Drink in trasferta sa solo vincere

Quinta vittoria consecutiva in trasferta per lo Chez Drink Eteila nel campionato di basket di serie D. Sconfitto il Montalto Dora, formazione diretta avversaria per i playoff che per la formazione di coach Tardito sembrano sempre più vicini a due giornate dal termine del campionato.

Domenica prossima lo Chez Drink proverà a vincere tra le mura amiche del PalaMiozzi, dove ospiterà il Gravellona.

Formazione Chez Drink e referti: Mimotti, Cuneaz, Plati 6, Artuso 12, Manfré 6, Vinci 7, Frassy 12, Di Matteo 17, Aiello 7, D’Arrissi 4.

Classifica: Cossato 42 punti; San Mauro 34 punti; Asti, Borgomanero, Gravellona 30 punti; Trino 28 punti; Domodossola 26 punti; Eteila, Novara 24 punti; Montalto Dora 22 punti; Serravalle 20 punti; Galliate 14 punti; Alessandria 10 punti; Tortona 2 punti.