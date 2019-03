Ciclismo: A Jakob Fuglsang la quinta tappa della Tirreno - Adriatica

Il corridore danese Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) ha vinto la Tappa 5 della Tirreno-Adriatico NamedSport, da Colli del Metauro a Recanati di 180 km. Sul traguardo ha preceduto Adam Yates (Mitchelton - Scott) e Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma). Adam Yates (Mitchelton - Scott) ancora in Maglia Azzurra.

RISULTATO FINALE

1 - Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) - 180 km in 4h39’32”, media 38,635 km/h

2 - Adam Yates (Mitchelton - Scott) a 40"

3 - Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) a 56"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Adam Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) a 25"

3 - Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) a 35"

MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom - Adam Yates (Mitchelton - Scott)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom - (Mitchelton - Scott) Maglia Arancione , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful - Adam Yates (Mitchelton - Scott), indossata domani da Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful - (Mitchelton - Scott), indossata domani da (Astana Pro Team) Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Alexey Lutsenko (Astana Pro Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - (Astana Pro Team) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Open Fiber - Sam Oomen (Team Sunweb)

Il vincitore di tappa, Jakob Fuglsang, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Fondamentalmente abbiamo provato a fare la stessa cosa ieri. Oggi è stato il mio turno di attaccare da lontano e fortunatamente ha funzionato. Volevo vincere questa tappa e dedicarla a Michele Scarponi e a sua moglie che ieri è venuta a salutarci”. La Maglia Azzurra Adam Yates ha dichiarato: “Avevo detto ieri che questa sarebbe stata la tappa più difficile della corsa ed è stato così. Sono andato vicino alla vittoria ma Fuglsang oggi era di un altro livello. Ho capito che Roglic faceva un po' fatica e ho provato a staccarlo. Non so se 25 secondi di vantaggio saranno sufficienti per vincere la Tirreno-Adriatico.” Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali.