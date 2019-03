Arti marziali: D'Isanto a Tolosa contro il forte Diarra

Dopo il titolo mondiale Wku di kickboxing K1 in Sicilia e l'oro agli italiani di Montecatini Terme, per Luca D'Isanto c'è una nuova sfida. A Tolosa D'Isanto deve battersi contro Modibo Diarra, tra gli atleti più titolati in Francia, per il big match di savate, la boxe francese. Per il campione del Fighting Club Valle d'Aosta, come sempre diretto all'angolo dal maestro Manuel Bethaz, è la seconda volta in carriera in un incontro di savate pro.

“Il fatto che Luca sia un pugile completo, che ha sempre combattuto con i diversi regolamenti, gli da buone possibilità di riuscire a fare bene - commenta Bethaz - Certo non è facile perché avrà di fronte uno degli atleti più validi del momento quindi, sarà il ring a stabilire il verdetto”.