Trail: TOR 130 - Tot Dret e TOR 30 - Passage au Malatrà, al via le iscrizioni

Il TOR 130 - Tot Dret, giunto alla sua terza edizione, si candida a diventare una classica degli ultra trail: 130 chilometri che ricalcano l’ultima parte del percorso del Tor des Géants®, con sguardi sul Monte Rosa, sul Cervino e sul Monte Bianco, senza dimenticare i colli impervi ma magnifici che caratterizzano il versante Nord della Valle d’Aosta. Una gara impegnativa, con 12 mila metri di dislivello positivo, da portare a termine nel tempo massimo di 44 ore.

La partenza è in calendario per martedì 10 settembre da Gressoney-Saint-Jean alle ore 21, con arrivo a Courmayeur entro le 17 di giovedì 12 settembre. Il record della corsa appartiene a Marco Mangaretto, che l’anno scorso trionfò in 24h01’07”.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 18 del 31 maggio 2019: la quota di partecipazione è fissata a 200 euro. Non vi sarà sorteggio: solo i primi 500 in ordine cronologico di iscrizione potranno partecipare. I finishers del TOR130 – Tot Dret 2019 si guadagneranno il diritto di iscriversi al Tor des Géants® 2020 senza dover passare dal sorteggio, per un massimo di 200 posti. Dal 20 marzo al 30 giugno 2019, inoltre, saranno a disposizione venti pettorali solidali, con finalità benefiche, al costo di 1000 euro l’uno.



Novità assoluta di questa edizione è, invece, il TOR 30 - Passage au Malatrà: 30 km con 2.300 metri di dislivello positivo da concludere entro 8 ore. Un’occasione unica per vivere in prima persona e nel pieno delle forze uno dei tratti più affascinanti del TOR, quello che dalla “porta del Paradiso” a 2925 metri con vista su tutta la catena del Monte Bianco porta i “giganti” verso l’ambito traguardo di Courmayeur. Ai nastri di partenza, sabato 14 settembre alle 10 da Saint-Rhémy-en-Bosses, potranno esserci solamente i primi 500 iscritti. Le iscrizioni, al costo di 40 euro, chiuderanno alle ore 18 del 31 agosto 2019.

Le iscrizioni al TOR 130 - Tot Dret e al TOR 30 - Passage au Malatrà vanno effettuate sul portale www.100x100trail.com.