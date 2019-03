MONDIALI FONDO: torna in pista Pellegrino: sarà via nella staffetta maschile con Rastelli, Salvadori e De Fabiani

Ufficializzato il quartetto azzurro che parteciperà alla staffetta maschile in programma venerdì 1 marzo ai Mondiali di Seefeld.

Gli atleti al via saranno nell'ordine Maicol Rastelli, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani. Si parte alle ore 13 (diretta tv Raisport ed Eurosport) e ciascuno di loro percorrerà dieci chilometri, con i primi due che gareggeranno in tecnica classica e gli altri in pattinato: nell'unica prova a squadre maschile finora disputata, la team sprint in tecnica classica, l'Italia ha conquistato una medaglia di bronzo con Pellegrino, che era stato anche argento nell'individuale, e De Fabiani.