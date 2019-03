MONDIALI FONDO: Domani Elisa Brocard chiude con la 30 km. i suoi mondiali

Elisa Brocard, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini saranno le tre protagoniste azzurre della mass start di 30 km in tecnica libera che chiuderà il programma femminile dei Mondiali di Seefeld.

La gara è in programma sabato alle 12.15 e vedrà il ritorno in pista ad appena due giorni dalla staffetta di Brocard e Debertolis, che giovedì hanno preso parte alle due frazioni in pattinato. Per Pellegrini, invece, sarà la seconda prova in questa rassegna iridata dopo il 35° posto nello skiathlon.

Dopo il ritiro della norvegese Marit Bjoergen, campionessa iridata e olimpica in carica, Seefeld incoronerà una nuova regina, con Therese Johaug che proverà a tornare sul tetto del mondo della specialità come nel 2011 a Oslo e nel 2015 a Falun.