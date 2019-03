Tiro a segno. Tre medaglie di bronzo alla Coppa del Mondo di Al Ain (UAE)

Si è conclusa con tre medaglie di bronzo la gara di Coppa del Mondo di tiro a segno paralimpico organizzata ad Al Ain (UAE) dal 12 al 23 febbraio 2019. Andrea Liverani (TSN di Monza) ha conquistato le medaglie nelle specialità di carabina a terra a 50 metri (R9) e a 10 metri (R5) confermandosi atleta di punta della nazionale e tra i migliori al mondo, oltre ad essere stato stato finalista nella carabina a metri 10 (R4). Nadia Fario (TSN di Padova) ha conquistato la medaglia nella specialità Pistola a metri 10 donne (P2). Entrambi avevano già conquistato la slot per la partecipazione alle paralimpiadi di Tokyo 2020 nelle rispettive specialità.

Meno brillante la partecipazione di Broccolo Beatrice nelle specialità a terra con carabina 10 e 50 metri. Il prossimo appuntamento della nazionale paralimpica sarà ad Hannover nel mese di maggio in vista della partecipazione al Campionato del Mondo che avrà luogo a Sydney dal 9 al 19 ottobre 2019 dove saranno assegnate ulteriori slot. Si tratta di un percorso di avvicinamento alle paralimpiadi molto accurato che consentirà agli atleti top level di avere la giusta confidenza in un contesto internazionale mentre gli altri potranno mettersi in evidenza sia nell' attività nazionale che nelle selezioni (è prevista dall'1 al 3 marzo al TSN di Bologna) per essere valutati e inseriti nella squadra nazionale.