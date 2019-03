Ginnastica: La Gym Aosta volteggia sul podio ‘Silver’

Un fine settimana, quello appena trascorso, di grande impegno per l’artistica femminile della Gym-Aosta, che è scesa in pedana su due fronti, a San Maurizio Canavese e a Biella, per la prima prova del Campionato individuale “Silver”.

Le ginnaste hanno gareggiato suddivise tra “allieve”, “junior” e “senior” e su diversi livelli tecnici. Gli attrezzi di gara sono stati come sempre la trave, le parallele asimmetriche, il volteggio e il corpo liberorisultati della due giorni di gare sono stati molto positivi per la Gym, con in particolare 2 vittorie e 2 terzi posti.

I RISULTATI

LB 2010

· 1° Lydie Bollon , 3° Ilary Panuzzo , 4° Sophia Comparetto

LB 2009

5° Luana Lombardo, 8° Chiara Ferrando

LB 2006

· 14° Michela Negretto

LC Allieve 3

· 13° Sofia Susanna, 18° Giada Serra

LC Allieve 4

· 8° Alessia La Spina

LC junior 1

· 15° Alessia Carcavallo, 18° Ilaria Ciervo, 21° Stella Serra, 23° Chiara Chatrian, 25° Martina Fea

(nella foto Panuzzo Bollon Ferrando Comparetto)

LC junior 3

· 7° Giulia Addario

LC senior 1

· 5° Chiara Addario

LC3 junior 2

· 3° Francesca Carcavallo

LC3 senior 2

· 1° Deasy Macrì

LD junior 2

· 5° Christine Pellu, 9° Aurora Vidi