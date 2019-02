Sci alpino: Atleti Asiva in grande spolvero nei SuperG Citt-WC di Pila

Doppietta di Benjamin Alliod – al quarto podio in carriera in gare Fis, e due vittorie odierne -; dopo una lunga pausa per infortunio, torna a successo Carlotta Nimue Welf – dodicesimo podio, terzo gradino alto -; e ritorna in vetta alla classifica Nadine Brunet – decimo podio e quarta vittoria -, sono l’esito dei due SuperG Fis Cittadini Arnold Lunn World Cup, gare organizzate, questa mattina, sulla Bellevue di Pila, dallo Sc Aosta. Ai successi di questi atleti si sommano molti piazzamenti sul podio o a ridosso del podio degli effettivi della squadra Asiva di Sci alpino. Un ottimo preludio in vista del doppio SuperG in programma domani, sulla stessa pista, il primo dei quali valido per il Grand Prix Italia. Temperature elevate, visibilità ottima e pista che nonostante il caldo ha ‘tenuto’ il passaggio dei 160 concorrenti.

Nel primo SuperG odierno, vittoria di Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’05”71) davanti all’Aspirante Elisa Pilar Lucchini (Sc Azzurri del Cervino; 1’06”56) e alla spagnola Mireia Vasquez (1’06”74). Quarta la Senior britannica Cara Brown (1’06”77) e, quinte ex-equo la triestina Andra Craievich e Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’06”99). In 14° posizione Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’07”69); 15° Sophie Mathiou (1’08”17); 20° Chiara Pirovano (Sc Gressoney MR; 1’08”45); 23° Carole Agnelli (Club de Ski; 1’08”53; 9° Aspiranti). In campo maschile, successo di Benjamin Alliod (Cse; 1’04”51) a precedere un terzetto elvetico: Dominic Ott (1’04”78), Gabriel Aregger (1’05”16) e Quirin Bleuler (1’05”60), con quinto l’andorrano Bartumeu Gabriel Gutierrez (1’05”84). Settima posizione per Alessandro Milanesi (Sc Chamolé; 1’06”00); 14° Peter Bieler (Sc Val d’Ayas; 1’07”37); 15° Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 1’07”66); 16° Giacomo Bernardotti (Sc Chamolé; 1’07”77), tre atleti che concludono dal sesto all’ottavo posto nella graduatoria Aspiranti.

Nella replica di mezzogiorno, gradino alto del podio a Nadine Brunet, a pari merito con la nazionale francese, di nuovo sugli sci dopo un infortunio al ginocchio, Margot Bailet (1’08”91), e in terza piazza un’altra transalpina, Anouck Errard (1’09”13). Quarta la svizzera Rahel Sigrist (1’09”15) e quinta la pisana Alice Pazzaglia (1’09”21). Sesta posizione a Sofia Brustia (Sc La Thuile Rutor; 1’09”26); 12° Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’09”54); 14° Héloïse Edifizi (1’09”58); 25° Carlotta Nimue Welf (1’10”13). Al maschile, si conferma Benjamin Alliod (1’06”98) sempre davanti ai tre elvetici: Dominic Ott (1’07”17), Quirin Bleuler (1’07”53) e Gabriel Aregger (1’07”79). Undicesimo Alessandro Milanesi (1’08”39); 14° Thomas Larivière (1’08”57); 21° Giacomo Bernardotti (1’09”62).