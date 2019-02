Calcio: Eccellenza in campo il 25 aprile. In Promo slittamento di una settimana

Quando e come verrà recuperata la domenica di calcio slittata per neve il 1° febbraio 2019, quando la Lega ha deciso per lo stop totale dell'attività su Piemonte e Valle d'Aosta?

La domanda - ci riferiscono alcuni dirigenti - è stata posta in occasione della riunione dei club di Eccellenza e Promozione sabato scorso, dove si è anche discusso del ritorno ai due fuoriquota obbligatori.

ECCELLENZA

Manca solo l'ufficialità: le squadre di Eccellenza, dovendo rispettare criteri di calendarizzazione nazionale, scenderanno in campo il 25 aprile per chiudere la stagione (come da previsioni) il 28 aprile. E dunque: si giocherà il 14 aprile, non si giocherà il 21 aprile (Pasqua) ma saranno decisive le ultime due giornate ravvicinate, il 25 e 28 aprile.

PROMOZIONE - PRIMA CATEGORIA

Anche per la Promozione manca solo il comunicato ufficiale della Lnd. La scelta sarebbe quella di far slittare di una settimana i campionati, ovvero di chiudere la stagione con un turno in più piazzato il 5 maggio: questo perchè i playoffs sono regionali e non nazionali, quindi non ci sarebbero problemi per riorganizzarli.

Qualche punto interrogativo in più per la Prima e Seconda Categoria (si parla anche qui di scendere in campo il 25 aprile, ma sono soltanto voci). I presidenti stanno chiedendo informazioni in Lega e sono attualmente in attesa di ricevere una risposta.