Scherma: Il Circolo Scherma Aosta super (FOTO GALLERIA)

Intenso fine settimana per la scherma valdostana impegnata impegnata in trasferta.

Le atlete Cat. Allieve a rappresentarci, Alice Pradelli, Lucrezia Borrelli e Julie Yeuillaz hanno incontrato nel girone tre squadre. Con la prima, la Pro-Patria 1883 Milano inizialmente le nostre sfoggiano una grande determinazione, ma un calo emotivo fa si che purtroppo non riescano a centrare la vittoria. Stesso comportamento in pedana col Circolo Scherma Rimini, squadra ben impostata e di buona presenza fisica con la quale le nostre atlete hanno sempre mantenuto un certo equilibrio.

Nulla da fare invece con la Methods di Catania. Alla fase di eliminazioni dirette, la nostra squadra femminile incontra la squadra di Verona Bottagisio e trova l’entusiasmo per vincere di misura contro le avversarie. Buono il crescendo delle nostre beniamine, in particolare modo ottimo l’atteggiamento in pedana del capitano Alice, sempre attenta ai consigli del Maestro Massimo Restivo. Nella diretta successiva per entrare nei sedicesimi la squadra delle ragazze incontra la conosciuta ISEF Torino, dimostrando una ottima Scherma seppur non riuscendo ad avere la meglio sulla squadra piemontese.

La domenica in pedana a schierarsi per il Circolo Scherma Aosta nella Cat.ragazzi/Allievi erano Leonardo Di Tommaso, Alessandro Russotto e Pietro D’Aquino. Qui la compagine è molto solida, il capitano Leonardo ha un ottima tecnica, grinta e intelligenza schermistica, Pietro eclettico e velocissimo e Alessandro riflessivo e atleticamente ben impostato.

Primo assalto contro il Scherma Vittoria Pordenone, squadra modesta ma dotata di una formidabile autostima e anche autoironia; conquistata la vittoria di misura.

Nell’assalto successivo incontriamo la squadra più titolata del girone, il Circolo Scherma Cervia di Milano (che poi ha vinto la gara) e qui soffriamo una scherma impulsiva di rimesse e di uscite in tempo cedendo il passo.

Nel terzo assalto con Brianzascherma la nostra squadra conquista la vittoria a 44 con un’ottima prestazione di nervi. Buono il piazzamento nella classifica provvisoria ( 21 su 50).

Alla fase di eliminazioni dirette: Primo assalto contro la squadra ben impostata del Piccolo Teatro di Milano, incontro non privo di difficoltà, e nonostante gli avversari fossero guidati da un ottimo maestro, la squadra del Circolo Scherma Aosta conquista la vittoria.

Penalizzati da uno sfortunato abbinamento nella eliminatoria successiva la nostra squadra incontra i bravi atleti delle Fiamme Oro di Roma contro i quali non riesce a trovare la chiave di lettura per la vittoria.

FESTA BIMBI CATEGORIE PLASTICHINI UNDER 8 E PRIME LAME SABATO 23 FEBBRAIO

Nella soleggiata mattina di sabato i nostri atleti più giovani Nicole Creazzo, Elisa Roveroni e Michele Spagnolli per la caterogia plastichini e Francesca Armaroli e Guido Palmieri per la categoria Prime Lame si sono trovati nella storica palestra del Circolo Scherma Torino per affrontare la prima “gara” della loro vita schermistica.

Per le categorie under 10 non sono previste classifiche, ma la premiazione di tutti i bambini partecipanti, nonostante l’assetto di gara sia simile che per le categorie agoniste: i nostri beniamini dunque hanno dovuto affrontare prima un percorso di agilità e successivamente ben due gironi.

Dunque i primi in pedana dopo il percorso, sono stati proprio i piú piccini. Al primo girone: Michele Spagnolli affronta un girone impeccabile senza perdere nemmeno un assalto, sempre con il sorriso e con un buon umore travolgente! Complimenti al piccolo campioncino al suo primo piccolo grande successo!

Nicole ed Elisa invece sono state un pochino più emozionate all’inizio di questo primo girone, trovando però l’entusiasmo di vincere gli ultimi assalti. Una vittoria conquistata da Elisa e per Nicole.

Al secondo girone: ecco, finalmente i nostri piccoli atleti si sono ben ambientati nel caos del palazzetto dello sport, e magicamente si fanno valere tutti come dei schermitori esperti sfoggiando anche dei bellissimi gesti tecnici, tante parate, fine e cavazioni!!! Michele continua la sua bella prestazione sportiva conquistando altre tre vittorie per il suo palmares, anche Elisa conquista tre vittorie e Nicole due!

Qualche ora più tardi ci raggiungono in palestra Francesca Armaroli e Guido Palmieri, categoria Prime Lame. Anche loro alla prima gara, e anche loro come le piccole Nicole ed Elisa accusano il gran caos che regna durante le competizioni di scherma.

Al primo girone: Francesca (queste gare sono miste e contano ben poche bimbe, quindi Franci merita un complimento particolare per aver affrontato una gara quasi tutta al maschile) conquista due vittorie, e Guido una, sempre ascoltando attentamente i consigli del maestro.

Al secondo girone: anche Francesca e Guido superano l’imbarazzo del primo girone e trovano il guizzo giusto per ribaltare la situazione, nessuno li ferma più! Guido diventa impeccabile, non commette più un errore e conquista ben quattro vittorie. Anche Francesca d’altronde si fa ben rispettare in pedana dai suoi avversari maschietti e conquista ben tre vittorie!

Che dire, se questo é il proemio di una opera schermistica, il futuro del Circolo Scherma Aosta é in ottime mani.... anzi, ottimi guanti di scherma! Complimentissimi a tutti e cinque i nostri piccoli atleti!