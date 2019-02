Volley: Serie D, quanta fatica per l'Olimpia contro il Novi

Coach Genola è riuscito a tirare un mezzo sospiro di sollievo solamente alla fine del match.

La Bruno Tex Olimpia impegnata in trasferta ha infatti sudato sette camicie per mettere al tappeto il Novi U21, squadra giovane e molto ben organizzata. La vittoria arriva al tie break, vinto per 15 a 8 dopo che i valdostani si erano aggiudicati il primo e il terzo set per 25 a 17 e 25 a 18, perdendo il secondo e il quarto per 25 a 23 e 25 a 22.

Il 9 marzo prossimo l’Olimpia sarà nuovamente in trasferta contro il Sant’Anna.



Classifica: Artivolley 28 punti; G.S. Pavic, Chieri* 25 punti; Domodossola 21 punti; Bruno Tex Olimpia 18 punti; Sant’Anna*, Novi U21 9 punti; Torino 6 punti; Lasalliano U21 3 punti