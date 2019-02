Ginnastica: Ottimo esordio di Fatima Rosse dell'Olimpia in serie A

La ginnasta valdostano ha esordito domenica 24 febbraio a Busto Arsizio Fatima ha gareggiato per la società Forza e Virtù di Novi Ligure, a cui ha dato un decisivo apporto, ottenendo un eccellente 12.400 a trave, un buon 11.350 a corpo libero e 10.100 a parallele.

Il Campionato è il traguardo sognato da ogni ginnasta - vi partecipano le migliori d’Italia - e arrivarci partendo dai piccoli numeri della Valle d’Aosta è un risultato davvero eccezionale.

Grande soddisfazione quindi per questa atleta talentuosa e determinata, che dedica alla ginnastica artistica tutti i suoi pomeriggi dopo la scuola, e immenso orgoglio per la società e in particolare per l’allenatrice Claudia Iacona che la segue fin da piccola e che era con lei in campo gara.

Qualche notizia sulla gara (dal sito FGI): 400 gli atleti e le atlete provenienti da tutto il Paese che hanno partecipato all’evento. Fra loro, per dare un’idea del livello, Giorgia Villa (Brixia Brescia) vincitrice di tre medaglie d’oro alle Olimpiadi giovanili, campionessa europea junior e italiana assoluta in carica. Fatima gareggerà ancora nelle due successive prove di Padova (29/30 marzo) e Firenze (3/4 maggio).

(nella foto sopra Fatima Rosset, terza da sinistra, con le compagne della Forza e Virtù)