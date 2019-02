Calcio a 5: L'Aosta 511 travolge 8 a 1 il Savigliano

Giornata da incorniciare per l'Aosta 511 la quinta di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5, che l'ha vista giganteggiare sul Savigliano per 8 a 1. I piemontesi restano penultimi in classifica, i valdostani mantenfono il quarto posto in classifica e si confermano in zona playoff.

Sabato prossimo una ghiotta opportunità: l'Aosta di Rosa sarà in trasferta contro il PGS Isola, ultimo in classifica: la possibilità di incrementare i punti è concreta.

Formazione Aosta 511: Belmonte, Esposito, Page, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Da Silva, Vona, Avallone, Monteiro, Siqueira.

Classifica: Saints Pagnano 39 punti; Real Cornaredo 34 punti; Elledì Carmagnola 31 punti; Aosta 28 punti; Lecco 26 punti; Pavia, Videoton Crema 25 punti; Rhibo Fossano 21 punti; Bergamo La Torre 12 punti; Domus Bresso 11 punti; Savigliano 10 punti; Pgs Isola 8 punti