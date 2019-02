Atletica: Per Florencia Mazzarello un 5/to posto che brilla agli invernali nazionali lanci

Ottimo risultato ottenuto domenica 24 febbraio a Lucca, nel corso dei Campionati Italiani di Lanci invernali, per Florencia Mazzarello, classe 2000, Junior al secondo anno, tesserata per il Pont Donnas.

L’allieva seguita dal tecnico Paolo Challancin, nel concorso del lancio del disco (1kg) al campo “Moreno Martini” in terra di Toscana, ha realizzato il primato personale con la misura di 40m95, 20cm in più del precedente limite di 40m75; prestazione che le ha garantito la quinta posizione finale nel raggruppamento giovanile donne.

Partenza con il botto per la 19enne valdostana che subito, al primo lancio, ha infilato la prestazione (40m95) che l’ha inizialmente proiettata in zona podio; un bronzo che alla fine dei sei lanci di gara le è sfuggito, ma per soli 52 centimetri, situazione che lascia un minimo di amaro in bocca, anche se il bilancio è indubbiamente importante e di valore.

Questo il commento tecnico del suo allenatore, Paolo Challancin: “È stata - spiega Paolo Challancin - una gara partita bene con 40,95 al primo lancio fatto in sicurezza. Poi abbiamo deciso di provare il tutto per tutto per fare una misura ancora migliore ma Flo non ha ancora l’abilità tecnica per gestire i lanci alla massima intensità e ha fatto alcuni errori tecnici”.

Gli ultimi due lanci, come ricorda Challancin , sono stati intorno ai 40, 41 metri, ma fuori settore. “Comunque una buona gara e un risultato a 52 cm dal podio; direi benissimo, soprattutto in prospettiva per la stagione outdoor” sottolinea il tecnico.