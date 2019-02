Atletica: Assegnate le maglie rossonere capionati regionali cross

Alla Reggia di Venaria, domenica 24 febbraio, oltre 1300 partecipanti hanno dato vita ai campionati regionali di corsa campestre, per valdostani e piemontesi; competizione valida anche quale fase unica dei Campionati di Società di cross che ha promosso i primi due club valdostani che saranno in gara il 9 e 10 marzo, sempre a Venaria, per i Campionati nazionali.

Titoli valdostani in palio per il Cross Corto (Km 3) Senior/Promesse maschile;il Cross Lungo Senior femminile e maschile (8 Km femminile; 10 Km maschile), la categoria Junior (6 Km femminile; 8 Km maschile) e Allievi (4Km femminile; 5 Km maschile).

Equilibrio nel medagliere con S. Orso, Calvesi e Cogne, che hanno collezionato due titoli a testa, mentre un successo se lo è aggiudicato il Monterosa Fogu di Arnad. A livello individuale, sui 4 km Allieve, si è distinta Silvia Gradizzi (S. Orso) che tra le oltre 50 iscritte ha concluso al secondo posto tra le under 18, facendo proprio il titolo valdostano. 5 km è stato l’impegno per gli Allievi do vela maglia di campione regionale è andata a Jean Xavier Villanese (Monterosa).

Tra gli Junior, 6 km femminili dove la migliore tra le valdostane è stata Chiara Lorenzi (Calvesi); mentre sugli 8 km under 20 la vittoria è andata a Younes Daniele Tarhia (Cogne). A livello assoluto, il cross corto maschile (3km) ha visto la bella prestazione di Mattia Rodà Savoini (Calvesi) mentre nel cross lungo, al femminile (8km) la maglia di campionessa regionale è andato a Sara Trevisan (Cogne), mentre al maschile, dove i chilometri coperti sono stati 10, si è confermato atleta di spessore Omar Bouamer (S. Orso) che tra gli oltre 150 iscritti, si è piazzato secondo, superato solo dal keniano dell’Atletica Saluzzo Sammy Kipngetich.

A livello di società qualificati per i nazionali: S. Orso e Calvesi per la categoria Allieve; Cogne sia tra gli Allievi che gli Junior; Calvesi per l’Assoluta femminile e S. Orso e APD Pont St Martin per l’Assoluta maschile.

Folta la partecipazione per il titolo regionale, anche nelle categorie giovanili con Cadetti, Ragazzi ed Esordienti, in rappresentanza dei club valdostani.

