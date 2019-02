SuperG FIS a Champoluc: vince Carlotta Da Canal, Henri Battilani e Federico Tomasoni si riconfermano

Il secondo superG FIS di Champoluc fa registrare l'ottima gara di Carlotta Da Canal, che dalla terza posizione di ieri, sale al primo posto sul podio nella gara odierna, con un vantaggio di 62 centesimi sulla francese Anouk Errard. Terzo posto di giornata per l'altra italiana Alice Calaba, staccata di 1"10 dalla vincitrice. Nella top five finiscono anche Carlotta Welf, a 1"18 dalla leader, e Laura Pirovano a 1"23.



Seconda giornata di festa per il valdostano Henri Battilani che si aggiudica la seconda gara consecutiva nei superG di Champoluc, staccando di 45 centesimi il compagno di squadra Federico Tomasoni, ancora una volta secondo. Terza piazza per lo spagnolo Adur Etxezarreta, terminato a 73 centesimi da Battilani. Buoni anche i risultati degli altri azzurri: quarta e quinta posizione per Patrice Revil e Matteo De Vettori.



Ordine d'arrivo SG femminile FIS Champoluc-Antagnod (Ita)

1 DA CANAL Carlotta ITA 1:14.91

2 ERRARD Anouck FRA +0.62

3 CALABA Alice ITA +1.10

4 WELF Carlotta Nimue ITA +1.18

5 PIROVANO Laura ITA +1.23

6 ZANONER Monica ITA +1.33

7 PICHLER Karoline ITA +1.46

8 SURIANO Virginia ITA +1.51

9 MUS Alice ITA +1.81

10 BRUNET Nadine ITA +2.41



Ordine d'arrivo SG maschile FIS Champoluc-Antagnod (Ita)

1 BATTILANI Henri ITA 1:11.31

2 TOMASONI Federico ITA +0.45

3 ETXEZARRETA Adur ESP +0.73

4 REVIL Patrice ITA +0.88

5 DE VETTORI Matteo ITA +0.95

6 DALMASSO Giacomo ITA +0.97

7 CUCHE Remi SUI +1.11

8 TORRENT Christophe SUI +1.32

9 MONNEY Alexis SUI +1.36

10 VARCIN Nils FRA +1.51