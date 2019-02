Sci: Brignone di nuovo in pista per la Combinata

Saranno quattro le azzurre al via nella combinata femminile di Coppa del mondo che si disputerà a Crans Montana. Non ci sarà Sofia Goggia dopo il trionfo in discesa, rivedremo in pista Federica Brignone, Marta Bassino e le due sorelle Delago, Nicol e Nadia. Si comincia alle 10.30 con la discesa, lo slalom che decreterà l'ordine d'arrivo finale è in programma alle 13.30 (diretta tv Raisport).