Calcio: Eccellenza, domenica derby caldissimo tra Aygreville e PDHA

Domenica 24 febbraio è giornata di derby a Gressan tra gli Orange e le Aquile: spettacolo assicurato da due formazioni tra le più in forma del campionato separate però da 10 punti in classifica.

Se la posta in palio è quantomeno prestigiosa per l'Aygreville, per il PontDonnasHoneArnad la sfida è di quelle che posso valere una stagione: tre punti garantirebbero il mantenimento della seconda posizione in classifica e possibile avvicinamento al Verbania, oggi in testa con 47 punti. I presidenti di PDHA Jean Pierre Calliera e dell'Aygre, Silvano Zoppo, saranno in tribuna.

Classifica: Verbania 47 punti; Accademia Borgomanero, Pont Donnaz Hône Arnad 41 punti; Vanchiglia, Pro Eureka 32 punti; Aygreville 31 punti; Alicese 30 punti; Baveno, La Biellese 28 punti; BorgoVercelli 27 punti; Romentinese e Cerano 26 punti; L.G. Trino 22 punti; Lucento, Arona 15 punti; Orizzonti United 12 punti; La Pianese 11 punti.