Basket: Dura lezione degli Aquilotti Eteila al malcapitato Reba

Grande partita quella disputata in trasferta dagli Aquilotti 2008 fdell'Eteila che hanno vinto, in trasferta, contro il Rebabasket per 18 a 6. Prestazione sopra le righe per i giocatori di coach Colombini, capaci di andare a referto e difendere il canestro con la stessa determinazione agonistica.

Per Colombini, la conferma di aver intrapreso la strada giusta per la formazione dei suoi Aquilotti.

Formazione Eteila e referti: Bisazza 6 Fiorito 5 Aldini 17 Peirano 2 Cremonese 2 Mariano 10 Roveyaz 6 Reverchon 6 Lodato 1 Odoguardi 10 Vuillermin 4 Vanzetti