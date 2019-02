MONDIALI SCI NORDICO: Domenica Pellegrino e Fabiani nella Team Sprint

La prima medaglia è arrivata, con l'argento di Federico Pellegrino nella sprint maschile in tecnica libera che ha aperto alla grande i Mondiali di sci nordico dell'Italia. Dopo un giorno di pausa, il programma di sci di fondo riprende sabato 23 febbraio (ore 11 e 12.30, diretta tv su Eurosport) con le prove di skiathlon: 7,5 km in tecnica classica e 7,5 in tecnica libera per le donne, 15 e 15 per gli uomini.

Lo staff tecnico italiano, anche tenendo conto che il giorno successivo, domenica 24, ci saranno le team sprint, ha scelto le quattro formazioni che saranno al via nelle rispettive gare: accanto a Federico Pellegrino, nella staffetta maschile, ci sarà Francesco De Fabiani, che dunque salterà lo skiathlon come aveva fatto intendere dopo Cogne per andare a caccia di un altro grande risultato insieme al compagno di squadra.



SKIATHLON MASCHILE (sabato 23 febbraio, ore 12.30)

Simone Daprà, Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori.

SKIATHLON FEMMINILE (sabato 23 febbraio, ore 11)

Elisa Brocard, Anna Comarella, Caterina Ganz, Sara Pellegrini.

TEAM SPRINT FEMMINILE (domenica 24 febbraio, ore 11.30, semifinali 9.15)

Greta Laurent-Lucia Scardoni

TEAM SPRINT MASCHILE (domenica 24 febbraio, ore 11.30, semifinali 9.15)

Francesco De Fabiani-Federico Pellegrino