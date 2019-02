Ginnastica: Alexia Angelini prontissima per la prima di serie A1

La ginnasta di Charvensod, insieme alle compagne della Gal Lissone, inaugurerà questo sabato la sua quarta stagione in serie A Sabato 23 e domenica 24 febbraio, al PalaYamamay di Busto Arsizio, andrà in scena la grande ginnastica con la prima prova del massimo campionato nazionale di ginnastica artistica femminile, la serie A1, tornata a 12 squadre dopo un anno di transizione a 24.

E tra le ginnaste impegnate in questa difficile competizione ci sarà ancora una volta la ginnasta valdostana Alexia Angelini, da 3 anni ormai alla GAL di Lissone del presidente Roberto Meloni, dopo essere nata e cresciuta, sportivamente parlando, alla Gym-Aosta.

(nella foto: la squadra di Lissone con Alexia seconda da destra con alla sua sinistra Carlotta Ferlito e all'altra estremità Elisa Meneghini)

Il campionato che sta per iniziare sarà per Alexia particolarmente impegnativo, perché sarà certamente uno dei punti di forza della squadra, impegnata su tutti e 4 gli attrezzi, trave, parallele, volteggio e corpo libero. La squadra lombarda, pluridecorata e più volte scudettata, punta decisamente al podio. Ad accompagnare la ginnasta di Charvensod in pedana ci saranno innanzitutto le olimpioniche Elisa Meneghini, che dovrebbe presentarsi a 2 attrezzi, e Carlotta Ferlito, che dovrebbe esibirsi alla trave; e poi ancora, Sofia Arosio, Stefania Tagliabue, Lucrezia Salvadori, Marta Morabito, Morgana Iannarelli e Viola Bernardi.

Tornando ad Alexia, in questa prima prova di Busto la nostra ginnasta porterà due nuovi elementi, non ancora provati in gara, uno al corpo libero e uno alla trave. In bocca al lupo Alexia!!!