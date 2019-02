Sci nordico: Grande Valle d’Aosta ai Mondiali di Seefeld, le felicitazioni del Presidente Fosson e dell'assessore Viérin

Il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, a nome del Governo regionale si complimenta con Federico Pellegrino, medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di sci di fondo di Seefeld 2019. Oggi Pellegrino ha concluso dietro al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico: continua il momento d’oro del fondo valdostano. Nel 2015 vinse il bronzo nella Team Sprint a Falun; nel 2017 si laureò campione del mondo a Lahti; nel 2018 finì secondo e medaglia d’argento nella Sprint dei Giochi Olimpici di PyeongChang. Oggi è arrivata la quarta medaglia tra Campionati del Mondo e Giochi Olimpici. Francesco De Fabiani ha concluso al’8° posto, Elisa Brocard al 10° nella gara femminile e Greta Laurent nella fasi finali della gara.

"È tutta la Valle d’Aosta del fondo a gioire e ad aver dimostrato il valore della scuola dei tecnici e dei club e la competitività degli atleti – ha detto il Presidente Fosson -. Avere tre fondisti valdostani tra i migliori al mondo ci riempie di orgoglio e testimonia come anche in una piccola regione di montagna possano essere cresciute eccellenze sportive. L’argento di Pellegrino è la medaglia della continuità di un campione che ha saputo restare vicino alla sua gente e che incarna i valori della popolazione valdostana. Averlo visto in mezzo ai bambini dopo la gara di Coppa del Mondo di Cogne a firmare autografi e a trasmettere passione e amore per lo sport è il ritorno più bello e importante che un atleta possa offrire. Siamo fieri della Valle d’Aosta dello sport. Tutta la Regione si stringe intorno al suo campione e ai valori che incarna".

Entusiasta anche l'assessore regionale al Turismo e Sport, Laurent Vierin: "Esprimiamo, a nome del mondo sportivo valdostano, le felicitazioni per la splendida medaglia d’argento di Federico Pellegrino - ha commentato Vierin - una volta di più ha dimostrato tutta la sua forza, la preparazione mentale e il carattere che gli hanno permesso in questi ultimi anni di rimanere costantemente nel 'gotha' mondiale delle sprint. Oggi a Seefeld l’eco del grande sostegno già manifestato a Cogne si è fatto sentire e ha portato il valdostano di Nus a scrivere un’altra grande e storica pagina di sport".

Per Vierin "questa medaglia dimostra tutto il valore dell’atleta e dell’uomo che ha fatto della sua carriera agonistica un susseguirsi di determinazione, concentrazione, dedizione totale, nonché attenzione dei particolari. Tutta la Valle d’Aosta si stringe intorno a questo campione e, in quanto testimonial della nostra regione, avremo modo di rendergli il giusto tributo".

Vierin ha poi evidenziato che "la Valle d’Aosta ha dimostrato la sua tradizione nello sci nordico con tre atleti nelle semifinali. Il ringraziamento e l’apprezzamento vanno rivolti a Elisa Brocard, decima, e a Francesco De Fabiani, ottavo ed eliminato nella semifinale più difficile. Questi risultati sono la giusta ricompensa per il lavoro degli sci club prima e dell’Asiva dopo, che in questi anni sono riusciti a mantenere alto il livello qualitativo tanto da permettere alla Valle d’Aosta di rappresentare l’eccellenza nazionale nello sci nordico. Le vittorie e i piazzamenti conseguiti in questo inizio di mondiale sono un bel biglietto da visita per la nostra regione".