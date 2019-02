Volley: Record di 'promesse' al concentramento Fenusma

Piccoli pallavolisti crescono. E' stata sicuramente questa la parola d'ordine del concentramento Volley S3 di casa Fenusma, svoltosi domenica scorsa e al quale hanno partecipato centinaia tra bambini, adolescenti e adulti uniti dalla sana passione per il volley: un numero di giocatori elevatissimo al punto da ritenere di aver raggiunto il primato di partecipanti.

Grande l'impegno del direttivo Fenusma che si è dato da fare anche questa volta ed riuscito a far scendere in campo una vera e propria 'folla sportiva' che ha partecipato a una festa in grado di coinvolgere non solo i pallavolisti in erba ma anche i loro genitori.

Accompagnati dai loro sapienti e pazienti SmartCoach, i bambini del Fenusma hanno riempito la palestra di sorrisi e tanto entusiasmo.