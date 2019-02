Sci: le gare in Valle d’Aosta fino al 10 marzo

Mercoledì 20, dalle 10 sulla Martino Vesan di Torgnon, il SuperG Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Torgnon, trofeo omonimo.

Giovedì 21 e venerdì 22, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, SuperG Fis, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Domenico Origone.

Venerdì 22 e sabato 23, dalle 10 sulla Piergiorgio Grange di Torgnon, quattro Giganti Master, organizzati dallo Sc Torgnon, circuito Nord-Ovest.

Sabato 23, sulla Chaz Dura n. 9 di La Thuile, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, coppa Scuola di Sci La Thuile.

Sabato 23, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, Gigante Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo René e Carlo Visendaz.

Sabato 23 i Baby 1, domenica 24 i Baby 2, dalle 10 sulla Le Greye, impegnati nel Gigante Parallelo, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Giacomel, circuito Baby Valle d’Aosta.

Domenica 24, dalle 10 sulla Franco Berthod di Rhêmes-Notre-Dame, Slalom Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Granta Parey, trofeo omonimo.

Domenica 24, dalle 10 sulla Dzovennoz di Bionaz, campionati regionali Individuale pc-ac, organizzato dallo Sc Granta Parey, circuito Banca credito cooperativo valdostana.

Domenica 24, dalle 10 a Arpy di Morgex, Cross country cross in skating per Allievi e Ragazzi (Gros Cidac), Gymcana in classico per Cuccioli (Technos medica), Baby e SuperBaby (Baby Vda), organizzati dallo Sc Drink, 4° memorial Bruno Manassero.

Domenica 24, dalle 11 allo SnowPark di Courmayeur, Slope stype del circuito Kia Snowboard Challenge, organizzato dallo Snow Team Courmayeur, trofeo Sport Academy.

Domenica 24, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, Gigante Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo René e Carlo Visendaz.

Giovedì 28, dalle 9.30 sulla Leissé di Pila, due Giganti Fis Cittadini della tappa di Coppa del Mondo, organizzati dallo Sc Aosta, trofeo Hermitage.

Venerdì 1 marzo, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, due SuperG Fis (uno valido per il Grand Prix Italia), organizzati dallo Sc Aosta, trofeo Parc animalier d’Introd.

Sabato 2 marzo, dalle 10 sulla Leissé di Pila, Gigante Fis organizzato dallo Sc Aosta, trofeo Parc animalier d’Introd.

Sabato 2 marzo, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, Gigante Allievi e Ragazzi per i non qualificati ai Campionati regionali, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Acqua Pejo.

Sabato 2, dalle 10 sulla Châtelaine di Pila, Gymkana per i Baby 2, circuito Baby VdA, organizzata dallo Sc Aosta, trofeo Pila spa.

Sabato 2, dalle 10 sulla del Bosco di Champorcher, Slalom palo nano per i Cuccioli e ½, circuito Les Maisons des Alpes, organizzato dallo Sc Mont Glacier, coppa Bordet ceramiche.

Sabato 2, dalle 10, sulla Gran Tor di St-Barthélemy, Campionati regionali Mass start in skating, per Giovani/Senior (Birra Moretti Zero), Allievi e Ragazzi (Gros Cidac), organizzata dallo Sc Saint-Barthélemy, trofeo Carlo Trossello.

Domenica 3, dalle 10 sulla Gran Tor di St-Barthélemy, la 30 km in tecnica classica per Giovani e Senior, organizzata dallo Sc St-Barthélemy, circuito Seniores.

Domenica 3, dalle 10, sulla Châtelaine di Pila, Gymkana per i Baby 1 (circuito Baby VdA) e BabySprint, organizzata dallo Sc Aosta, trofeo Pila spa.

Domenica 3, dalle 9 a Chamois, Individuale di Coppa Italia Giovani di Scialpinismo– Junior e Cadetti – organizzato dallo Sc Chamois, circuito l’Arca consulenza Assicurativa.

Sabato 9 e domenica 10, sulla Leissé di Pila, due Giganti Fis Junior, Birra Moretti Zero, organizzati dallo Sc Chamolé, coppa comune Charvensod e coppa la Maison de Jean.

Domenica 10, dalle 10 a Degioz di Valsavarenche, Individuale tecnica classica Giovani/Senior (Birra Moretti Zero), Allievi (Gros Cidac) e Gymkana in classico per Baby e BabySprint (circuito Baby e BabySprint VdA), organizzati dallo Sc Valsavarenche.