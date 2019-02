Sci alpino integrato: Davide Bendotti terzo in Coppa Europa slalom

Podio azzurro nello sci alpino, alla Coppa Europa andata in archivio ieri, martedì 19 febbraio. Davide Bendotti, bergamasco di Colere, quasi 25 anni, raggiunge il terzo posto nello slalom, a Zagabria (CRO). Per lui il crono di 1:55.27, alle spalle dell'andorese Puig Davi, primo in 1:52.29, e dello slovacco France, secondo con 1:52.55. Nella prima giornata di gare, l'azzurro era uscito nella prima manche del gigante. Prossimo impegno per Davide e gli altri azzurri, la tappa spagnola di Coppa del Mondo, La Molina (11-15 marzo).