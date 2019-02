Calcio: Prima cat, Real Pont Donnas strapazzato dal Venaria

In vantaggio al 7' con una punizione imparabile di Ficarra, il Real Pont Donnas si è spento con il passare dei minuti, contro il forte Venaria Reale nella quinta giornata di ritorno del campionato di calcio di Prima categoria.

Il primo tempo si è chiuso 1 a 2 con i piemontesi che pareggiano al 14' con Napoli e passano in vantaggio 13 minuti dopo con Di Corso; ripresa tutta di marca Venaria e reti di Dosio al 25' e Mezzela al 39'.

Il Venaria dimostra una volta di più di meritare il primo posto in una classifica che si fa sempre più bassa per il Pont Donnas relegato al quartultimo posto con 22 punti, gli stessi del Quart, quinto in classifica avulsa, che in casa ha vinto per 3 a 1 contro la Bosconerese.

Domenica il RPD va a cercar punti a Cirié, cenerentola del torneo con 12 punti; il Quart sarà a Volpiano.