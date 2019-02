Settimana impegnativa, quella trascorsa, per le ragazze delle diverse squadre della società sportiva Ccs Volley.

Nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio in campionato Prima Divisione - dopo la sconfitta patita contro il Saint-Vincent per 3 set a 1 - le aziendali hanno portato a casa un netto e convicente 3 a 0 ad Aymavilles.

Sabato invece, in campionato Under 16, un'altra bella e meritata vittoria per 3 set a 0 nel derby giocato in casa contro il Fenusma.