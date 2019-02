Basket: Vince ma subisce troppo il Pont Donnas con il Real Forno

La squadra del Pont Donnas in time out

Un’altra buona vittoria del Basket Pont Donnas contro una squadra a dir poco ostica. Contro il Real Forno è finita 70 a 59 per i valdostani; determinante l'applicazione del piano partita preparato durante gli allenamenti che precedevano il match.

"Siamo stati bravi in particolare a sfruttare la velocità dei nostri lunghi - spiega coach Perozzi - e direi che 59 punti subiti sono forse troppi, troppe le palle perse su passaggio e i liberi subiti (in parte fisiologici). Le ampie rotazioni hanno pagato e ci hanno permesso di disputare l'ultimo quarto in relativa tranquillità. Dopo parecchie uscite opache finalmente si comincia a rivedere il bel gioco di inizio stagione, ora non resta che concentrarsi sulla difesa".

Prossima partita del Pont Donnas venerdi 22 febbraio, molto importante, contro la capolista Biella fuori casa.

Tabellini: 17-16; 36-30; 50-46





Formazione Basket Pont Donnas e canestri a referto: Bongiovanni 8 Colosio 0 Pasche 9 Torino S. 1 Vescovo 17 Borgo 0 Nicolet 7 Glesaz 8 Bertino 9 Martignene 0 Girodo 3 Marchiando 8