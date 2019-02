Hockey ghiaccio: I Gladiators Under 13 in trasferta in Quebec

Non ci sono ancora match da raccontare, ma l'avventura della selezione Under13 dei Gladiators al noto torneo internazionale “Pee-Wee” in Quebec (Canada) è ufficialmente iniziata. Guidati da coach Luca Giovinazzo i giocatori sono partiti da Aosta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi e stanno attendendo di disputare il primo incontro, in programma per il pomeriggio di domani, lunedì 18 febbraio, contro i “Fantômes Délémont”, compagine canadese. I Gladiators – che hanno allestito, per l'occasione, una formazione costruita sugli elementi storici, più alcuni “innesti” - prendono parte alla categoria “Int-B” del torneo, cui partecipano ventiquattro formazioni da tutto il mondo (Australia, Lituania e Messico inclusi). Per i ragazzi, l'occasione di mostrare il loro valore ad altissimo livello, ma soprattutto il sogno di giocare nella terra che è riconosciuta ovunque quale sinonimo di hockey. Forza Gladiators!

Roster HC Aosta Gladiators al torneo “Pee-wee”: Lorenzo Lamberti, Simone Cosentino, Alessandro Carbone, Sebastiano Madaschi, Alessandro Baracchetti, Matteo Giacometto, Filippo Borraccino, Luca Reale, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Matilde Fantin, Luca Cirina, Ruben Brancaglion, Edoardo Muraro, Matteo Mazzocchi, Giorgio Blanchet, Jacopo De Luca, Marco Cosentino. Coach: Luca Giovinazzo.