Ginnastica: La carica dei 250 alla 'soviale' Csain della Gym Aosta (FOTO GALLERIA)

La gara prevedeva diversi programmi tecnici, su cui si sono misurati i tanti atleti che frequentano quest’anno i diversi corsi di avviamento alla ginnastica artistica e ritmica, distribuiti un po’ su tutto il territorio valdostano, da Aosta a Morgex, da Sarre a Quart, da St. Christophe a La Salle, oltre che a Charvensod.

I giovanissimi dei baby gym e dei corsi di 1° livello si sono confrontati sul programma EASY in una progressione al corpo libero e in un percorso ginnico. Il programma GIOVANI TOP, sia di artistica che di ritmica, era riservato ai gruppi preagonistici e prevedeva l’esecuzione di esercizi a corpo libero, fune, cerchio e palla, per la ritmica, suolo, volteggio, trave e parallele per l’artistica.

Il programma SILVER, infine, riservato alle ginnaste dei corsi di 2° livello e dei gruppi promozionali, prevedeva sia i piccoli che i grandi attrezzi. Le ginnaste e ginnasti, davvero tantissimi e accompagnati dall’entusiasmo di un numerosissimo pubblico sugli spalti, sono stati tutti premiati per fasce, “oro”, “argento” e “bronzo”, e tutti hanno ricevuto la medaglia di partecipazione, i premi omaggio offerti dalla Gym e i più piccoli anche una coppa, che non hanno mancato di sollevare in segno di vittoria: la vittoria dello sport per tutti!