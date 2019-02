La corsa alla Champions si fa interessante

Siamo ormai in pieno mese di febbraio e la Serie A 2018-19 si avvia verso la sua fase decisiva. Il campionato italiano, nel quale la Juventus si impone da sette anni e sembra ormai ben incamminata verso l'ottavo trionfo consecutivo, è da molto diventato un monologo bianconero ed ha perso una competitività che prima lo rendeva unico. Inoltre, dall'arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo, per il quale la Juventus ha fatto un sacrificio economico importante, ha ulteriormente ampliato il gap tra bianconeri e resto d'Italia, come si può ben evincere dalla classifica. In questo momento, nonostante le non brillanti prestazioni recenti, la Juventus ha 9 punti in più del Napoli secondo e ben 20 in più dell'Inter terza. Cifre che dimostrano la gran disparità di livello in Italia. Per questo, paradossalmente la lotta ai posti Champions dell'anno che verrà si è fatta ancora più interessante. Andiamo a vedere perché.

In questo momento, se diamo un'occhiata alla classifica del campionato italiano, vediamo come dal quarto posto, l'ultimo utile per andare in Champions, al decimo non vi sono che 5 punti di distanza, con sei squadre invischiate nella lotta per l'Europa. Sebbene realtà come Fiorentina, Atalanta e Torino aspirino principalmente ad andare in Europa League, vediamo come Roma, Lazio, Milan e Sampdoria stiano sgomitando per conquistare il fatidico quarto posto a fine stagione. Con l'Inter, una delle favorite alla vittoria dell'Europa League secondo le scommesse sportive di betfair, al terzo posto con 40 punti, sono le squadre sopra citate quelle coinvolte nella battaglia più ardua del momento. Dopo il pareggio per 1 a 1 tra Roma e Milan nell'ultimo match dell'Olimpico, la tendenza è sempre più quella di un equilibrio sommario tra queste squadre, le quali difficilmente potranno attuare e mettere a segno un piano di fuga importante da qui a fine stagione, il che lascia presagire una dura lotta fino a maggio, il mese della verità.

Nell'equilibrio momentaneo, vediamo come il Milan, che ha solamente un punto in più di una sorprendente Atalanta attualmente al quinto posto, sia forse la squadra più continua a livello di risultati nell'ultimo periodo. La compagine allenata da Rino Gattuso sta trovando la quadratura e sta lavorando alacremente per migliorare aspetti del gioco e soprattutto del risultato, con una difesa nella quale il capitano Alessio Romagnoli e il portiere Gigio Donnarumma stanno risultando gli autentici leader e protagonisti. Tuttavia, c'è da aspettarsi un'importante reazione della Roma da qui alla fine della stagione: con un Nicolò Zaniolo in esplosione e una rosa importante, la squadra giallorossa può ancora dire la sua in questa lotta, così come potrà farlo la Lazio, che l'anno scorso si è lasciata sfuggire il quarto posto nel finale ma continua ad essere una delle squadre più solide di tutte. Sembra, insomma, che l'ultimo posto libero per la Champions dell'anno prossimo finirà tra Milano e Roma, con il permesso di una Sampdoria o di un'Atalanta che vogliono continuare a sorprendere come hanno fatto finora.