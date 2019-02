A Cogne due giorni di grande Valle d’Aosta

L’intera comunità valdostana ha risposto con entusiasmo all’evento che ha riportato il nome della Valle d’Aosta all’attenzione mediatica mondiale e che ha coinvolto il circuito di Coppa del Mondo dello sci di fondo. In due giorni sono stati oltre 18 mila gli spettatori che hanno acclamato i 300 fondisti in rappresentanza di 26 nazioni che hanno gareggiato nella Sprint Skating di ieri, sabato 16 febbraio, e nella 10 chilometri donne e 15 uomini in tecnica classica con partenza a cronometro di oggi, domenica 17 febbraio. La macchina organizzativa ha coinvolto tutti i comparti della regione che hanno lavorato in sinergia dando prova di efficienza e di sinergia.

Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno reso unico ed epico il ritorno della Coppa del Mondo a Cogne che mancava dal 13 dicembre 2006. La doppietta primo e secondo non era mai stata messa a segno dall’Italia nelle prove Sprint di Coppa del Mondo. Ma è doveroso ricordare anche Mikael Abram, di Cogne, che ha esordito nel massimo circuito mondiale nella gara di casa e François Viérin, di Saint-Oyen, che ha scelto Cogne per l’addio alle competizioni, oltre a Elisa Brocard che è tornata sulle piste dove è cresciuta agonisticamente e Greta Laurent che si è misurata nella Sprint prima di partire per l’Austria. Tra i nostri portacolori anche i due italo tailandesi Karen e Mark Chanloung.