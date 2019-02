Ginnastica:Pioggia di podi oer l'Olimpia nel campionato Gold

Eccellente bottino di medaglie questa domenica a Torino per le ginnaste Junior e Senior dell’Olimpia Aosta. Nonostante una gara non perfetta, sporcata da qualche errore e caduta di troppo a causa dell’emozione, le quattro ginnaste in gara hanno raggiunto ottimi risultati lasciando ben sperare per le prove successive che daranno accesso ai nazionali di Agrigento.

Nel Campionato Individuale Gold Fatima Rosset - che gareggiava per i colori della Forza e Virtù di Novi Ligure - totalizza in categoria Junior3 ben cinque podi: oro a trave, argento a corpo libero, bronzo a volteggio e parallele e infine un meritatissimo argento nella classifica all-around.

Da notare che Fatima portava in gara per la prima volta tutti esercizi con il massimo delle esigenze tecniche, compreso il difficilissimo “grande salto” alle parallele (che purtroppo le è costato una caduta).

Seconda nel medagliere Olimpia Sofia Chiumello, che in categoria Junior2 Gold porta a casa quattro medaglie: oro a parallele, argento a volteggio e bronzo a corpo libero, termina con un buonissimo terzo posto nella classifica generale. Soddisfacente medaglia di legno all-around per le due Senior Nicole Sammartino e Serena Ramanzin (tornata in campo dopo oltre un anno di stop), che gareggiavano rispettivamente nel Campionato Gold e in quello Silver livello LE3. Con loro in campo le istruttrici Claudia Iacona e Federica Vinante.