Ginnastica: Grande Gym a Montegrotto terme nella serie C Gold nella serie c gold

La ginnastica ritmica della Gym è scesa in pedana in questo fine settimana nella 2° prova del Campionato Gold di serie C, per quanto riguarda la zona tecnica 1. Le 8 ginnaste valdostane più una riserva hanno gareggiato domenica 17 febbraio a Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

La squadra della Gym, rappresentata da Giada Antonacci, Giorgia Lucarelli, Beatrice Cozzolino, Agnese Poma, Stefania Song (in prestito dalla “Ritmica Piemonte”), con Federica De Girolamo come riserva, ha nettamente migliorato il punteggio totale della prima prova (di ben 3 punti) concludendo in 14° posizione con pt. 49.25.

Nel dettaglio ci sono da sottolineare il 10.85 di Beatrice Cozzolino alle clavette, il 10.30 di Giorgia Lucarelli al cerchio, il 10.05 di Stefania Song alla palla, il 9.90 di Agnese Poma al nastro e infine l’8.15 di Giada Antonacci alla fune. In Veneto, però, erano presenti anche altre tre ginnaste della Gym, punte di diamante della società, Cecilia Nuvolari, Sofia Righi e Alessia Toscano, tutte tesserate quest’anno per la “Ritmica Piemonte”.

Alessia è stata come al solito stratosferica al cerchio con un punteggio netto di 15.00, ma davvero straordinaria è stata anche Cecilia che alla palla, con un esercizio di elevato valore tecnico, ha ottenuto uno splendido 14.45; che dire poi della giovane Sofia, scesa in pedana dopo una settimana di influenza, che si è cimentata a ben due attrezzi, ottenendo 12.05 al nastro e 11.85 alla fune; aggiungendo poi la prova della torinese Michelle Carpanzano alle clavette, la “Ritmica Piemonte” ha sfiorato il podio con un buon 4° posto e un punteggio totale netto di 65.00.

Il 2 marzo prossimo, la terza ed ultima prova di campionato.