Volley: Ccs Cogne a Gaglianico per conquistare la zona play off

Dopo la vittoria per 3 a 0 rifilata all'AG Autotrasporti Arona nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie D di volley,

La squadra di Grumolato segue a ruota le altre formazioni in gara per i playoff e questa sera dovrà vedersela in trasferta con una di queste, il Giber Gaglianico, terza in classifica con quattro punti in più del Ccs. Le aziendali sono attese a una prova difficile, ma non impossibile visti gli incoraggianti risultati delle ultime partite.

Classifica: Canavese Volley 39 punti; Unionvolley 38 punti; Gaglianico 37 punti; CCS Cogne 33 punti; Sangone, Omegna 30 punti; Rivoli, Fenusma, Balamunt 21 punti; Botalla 18 punti; Sprint Volley 10 punti; Rivarolo 8 punti; Arona 5 punti; Invorio 4.