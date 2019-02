COPPA MONDO FONDO COGNE: Meravigliosa doppietta di Pellegrino e De Fabiani

Nello scatto di Stefano Jeantet, pubblico a bordo pista per sostenere Chicco e gli azzurri valdostani (cliccare sull'immagine per avviare la gallery)

Primo e secondo: hanno trionfato di fronte al pubblico di casa, ottomila valdostani assiepati lungo la pista. Federico 'Chicco' Pellegrino e Francesco 'Def'a De Fabiani sono re e principe della tappa di Cogne della Coppa del Mondo di sci nordico nella gara sprint in tecnica libera.

Non c'è Klaebo a Cogne ma questo non sminuisce di una virgola lo storico risultato. Chicco vince e Defa al secondo posto sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo in tecnica libera. Dietro di loro il francese Lucas Chanavat. La migliore italiana tra le donne è stata Lucia Scardoni che si è fermata in semifinale.

Per i due atleti valdostani le medaglie di oggi hanno un sapore particolarmente dolce essendo le prime conquistate sulle nevi di casa che tornano protagoniste dopo oltre un decennio: l'appuntamento mondiale mancava dalla Valle d'Aosta dal 2006.

La gara è condotta per i primi minuti da De Fabiani che guida la prima salita; dietro Pellegrino e Chanavat. Il poliziotto di Nus davanti ai suoi tifosi esultanti rompe un bastoncino e si trova a spingere con un braccio solo per alcuni metri, ma è lui il protagonista di una prodigiosa volata finale alla quale Defa ha dovuto arrendersi.

Federico Pellegrino ha conquistato oggi la tredicesima vittoria in Coppa del Mondo De Fabiani ha 'inaugurato' il podio CdM della sprint. Per la Valle d'Aosta sportiva, e non solo, sabato 16 febbraio 2019 è già una data storica.